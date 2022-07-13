Єврокомісія уточнила, який транзит товарів у Калінінград не заборонено

Єврокомісія в середу, 13 липня, опублікувала додаткові рекомендації для країн ЄС щодо транзиту товарів з Росії, згідно з якими, країна-агресор може возити вантажі в Калінінград залізницею, повідомляє Новое время.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, транзит підсанкційних товарів автотранспортом російськими операторами заборонено, але ця заборона не стосується залізничного транспорту «без шкоди для зобов’язання країн-членів здійснювати ефективний контроль».

У ЄК пояснили, що країни ЄС мають стежити за тим, щоб обсяги транзиту залізницею не перевищували середнього значення за останні три роки, відбивали «реальний попит на товари першої необхідності», і не мають допускати підозрілих потоків товарів, за допомогою яких санкції могли б обійти.

Єврокомісія також наголосила, що транзит підсанкційних товарів і технологій подвійного та військового призначення заборонено повністю, незалежно від виду транспорту.

"Комісія наголошує на важливості моніторингу двосторонніх торгових потоків між Росією і Калінінградською областю, необхідного для гарантування того, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС" , — додали в ЄК.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Єврокомісія планує дозволити Росії ввозити в Калінінград підсанкційні товари, але обмежить обсяги їх перевезення. Агентство Reuters писало, що в ЄС можуть дозволити транзит низки товарів територією Литви в Калінінградську область, щоб "вирішити конфлікт з Москвою".

17 червня влада Литви запровадила заборону на транзит санкційних товарів через свою територію до Калінінградської області Росії. Цей регіон, хоча є частиною РФ, не має з нею спільного сухопутного кордону, омивається Балтійським морем і межує лише з Литвою та Польщею.

Литва заборонила транзит санкційних товарів у Калінінградську область не лише залізницею, а й автомобільними дорогами.

Влада Литви пояснила заборону отриманням роз’яснень від Єврокомісії про те, що транзит товарів, заборонених до ввезення в ЄС, стане порушенням санкцій, запроваджених проти РФ за розв’язану нею війну в Україні.

Через обмеження транзиту в МЗС РФ викликали тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене та посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерера. Від них вимагали «негайного скасування рестрикцій», пригрозивши у разі відмови заходами у відповідь.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що країна продовжить дотримуватися обмежень на транзит в Калінінградську область і не реагуватиме на погрози з Росії.