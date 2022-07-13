ЄС та 43 країни підтримали намір України засудити РФ за конвенцією про геноцид

Європейський Союз і 43 світові держави опублікували заяву на підтримку наміру України засудити Росію за Конвенцією про попередження злочину геноциду та покарання за нього, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить текст заяви.

"Ми знову заявляємо про нашу підтримку заяви України про порушення справи проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН відповідно до Конвенції 1948 року про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка прагне встановити, що Росія не має законних підстав для вчинення військових дій в Україні на підставі необґрунтованих звинувачень у геноциді" , - сказано у тексті заяви.

Держави-підписанти закликали Росію негайно призупинити свої військові операції в Україні, як це наказав зробити Міжнародний суд ООН у своєму наказі про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року.

Держави взяли до уваги заяву від 1 липня 2022 року, згідно з якою Україна оголосила, що подала свій меморандум до Суду.

"Ми ще раз вітаємо зусилля України щодо забезпечення дотримання міжнародного права та виконання Судом своєї основної функції сприяння мирному вирішенню спорів" , - йдеться у заяві.

Підписанти наголосили, що в інтересах усіх держав-учасниць конвенції про геноцид і міжнародної спільноти в цілому, щоб конвенцією не зловживали.