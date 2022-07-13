Резніков: у США задоволені високоточністю застосування систем HIMARS

Американські партнери України задоволені тим, наскільки якісно українські артилеристи використовують системи HIMARS та завдають високоточних ударів для ураження «болючих» місць російських військ, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу з польським колегою Маріушем Блащаком, повідомляє пресслужба Міноборони України.

За словами Резнікова, це обговорювалося під час нещодавніх переговорів із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Вражаємо склади боєприпасів та командні пункти. Це справді ефективна зброя, яку разом із артилерією 155-мм калібру, до якої зокрема відносять сучасні польські САУ Краб, завдають сьогодні ураження Росії та взагалі змінюють картину бою. Я думаю, що так буде й надалі" , — наголосив міністр.

Резніков зазначив, що захисники України використовують сучасний підхід країн НАТО і завдають точних ударів, працюючи "як хірург скальпелем". Він також сказав, що Україна отримує не так багато високоточної зброї, оскільки допомога Силам оборони нашої країни означає зниження обороноздатності країни-партнера.

"Це серйозний крок на те, щоб зміцнити обороноздатність України, розуміючи, що трішки зменшиться обороноздатність дружньої країни. Ухвалюючи це рішення, ми повинні розуміти, що немає магазину, немає супермаркету, де можна легко купити HIMARS, САУ Краб і САУ Panzerhaubitze 2000. Тому це щоразу прорахунок готовності забезпечити запасними частинами, навчити наших артилеристів користуватися системами" , — сказав глава Міноборони.

Захисники України завдають ударів по складах боєприпасів у тилу російських окупантів. За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, лише 12 липня українські бійці ліквідували п'ять складів БК і одну військову частину росіян.

У ніч на 12 липня у Новій Каховці було підірвано арсенал російських військ, детонація боєприпасів на якому тривала до ранку. Сергій Братчук повідомив, що внаслідок удару було знищено близько 150 російських окупантів, у тому числі генерала та ще п'ять офіцерів.