У Туреччині завершилися переговори щодо розблокування експорту українського зерна

У Туреччині завершилися переговори щодо розблокування експорту українського зерна
Фото: Twitter

У Туреччині, завершились переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини у Twitter.

Переговори проходили між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, України і Росії, а також делегацією ООН. Учасники зустрілись у павільйоні "Календер", що у Стамбулі.

Переговори стосувались питання безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, що залишаються в українських портах.

Переговори були закритими для преси, поки немає жодних подробиць.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі Україна за два кроки від угоди з Росією щодо експорту українського зерна на міжнародний ринок, але потрібно ще вирішити проблеми безпеки.

Новини

Популярні теми форуму

analytics