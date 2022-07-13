У Туреччині завершилися переговори щодо розблокування експорту українського зерна
У Туреччині, завершились переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини у Twitter.
Переговори проходили між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, України і Росії, а також делегацією ООН. Учасники зустрілись у павільйоні "Календер", що у Стамбулі.
Переговори стосувались питання безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, що залишаються в українських портах.
Переговори були закритими для преси, поки немає жодних подробиць.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі Україна за два кроки від угоди з Росією щодо експорту українського зерна на міжнародний ринок, але потрібно ще вирішити проблеми безпеки.