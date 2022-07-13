У Туреччині завершилися переговори щодо розблокування експорту українського зерна

У Туреччині, завершились переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини у Twitter.

Переговори проходили між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, України і Росії, а також делегацією ООН. Учасники зустрілись у павільйоні "Календер", що у Стамбулі.

Переговори стосувались питання безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, що залишаються в українських портах.

Переговори були закритими для преси, поки немає жодних подробиць.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askerî heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı’nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi. https://t.co/OAPoFXp7ft — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2022

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі Україна за два кроки від угоди з Росією щодо експорту українського зерна на міжнародний ринок, але потрібно ще вирішити проблеми безпеки.