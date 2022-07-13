Bild: до лікарень Німеччини прибули тяжко поранені внаслідок війни українці

Декілька поранених з України доставили у середу до лікарень швидкої допомоги в Берліні та Бранденбурзі на лікування, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання Bild.

Міністерство соціальних справ Бранденбурга оголосило, що 17 людей із серйозними пораненнями та їхні супутники прибули в середу до аеропорту Берлін-Бранденбург неподалік Шьонефельда.

Раніше їх перевезли з України до Польщі, а потім вивезли до Німеччини.

Наприкінці травня поранених з України було вперше доставлено для лікування до Берліна та Бранденбурга, йдеться в повідомленні.

Жодної додаткової інформації про пацієнтів не повідомляють.

Також у червні до аеропорту німецького Гамбурга прибув літак Scandinavian Airlines із пораненими українцями.

На початку червня повідомлялось, що до Баварії для лікування доставлено 35 поранених українців, яких привезли спеціальним рейсом літака Бундесверу.