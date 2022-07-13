Кулеба назвав кінцеву точку переговорної позиції України

Україні зараз нема чого обговорювати з країною-агресором Росією, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу в середу, 13 липня, відповідаючи на запитання CNN, повідомляє Новое время.

Міністр нагадав, що переговорів між Україною і Росією зараз немає через позицію РФ та продовження її агресії проти нашої країни.

"Мета України у цій війні, яку розв’язала проти нас Росія, — звільнити наші території та відновити територіальну цілісність і суверенітет на сході та півдні України. Це кінцева точка нашої переговорної позиції" , — наголосив він.

6 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що зараз із Росією продовжує переговори лише підгрупа з гуманітарних питань для обміну полоненими та тілами загиблих.

Раніше Подоляк казав, що мирний договір із Росією можливий, коли Україна відновить свою територіальну цілісність.

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до мирних переговорів із РФ, але тільки тоді, коли кремлівський режим піде на припинення бойових дій.

Очільник переговорної делегації з Росією Давид Арахамія повідомляв, що Україна зможе відновити мирні переговори з РФ, коли зміцнить свої сили завдяки контрнаступу і коли окупанти повернуться до позицій 23 лютого.