Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила

Військовий облік жінок в Україні стане обов'язковим із 1 жовтня. Відповідний наказ Міноборони широкого обговорювали ще у грудні минулого року. З початком війни в українок з'явилося більше питань про те, чи мобілізуватимуть військовозобов'язаних жінок, чи дозволять виїзд за кордон, які професії підлягають обліку у військкоматі, повідомляє РБК-Україна.

Головне про правила військового обліку для жінок - у матеріалі нижче.

Кому потрібно ставати на військовий облік

Згідно з наказом Міністерства оборони №35 від 7 лютого 2022, обов'язковому військовому обліку підлягають громадянки України віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я, професії яких відповідають переліку споріднених військово-облікових спеціальностей.

Серед них медики, психологи, програмісти, перекладачі, журналісти, кухарі, хіміки, зв'язківці та ін. Повний список містить кілька десятків найменувань професій.

На облік поставлять за фактичною спеціальністю чи за професією у дипломі?

При постановці на облік може враховуватись як професія, за якою працює жінка, так і спеціальність, зазначена у документі про освіту. Для самозайнятих осіб вид діяльності можуть визначати за КВЕДами.

Строки постановки на облік

Граничні терміни постановки на облік жінок наразі не зазначені. За наказом Міноборони, процес офіційно стартує 1 жовтня 2022 року і проходитиме у Територіальних центрах комплектування та соціальної допомоги (ТЦК та СП) за місцем проживання.

Чи можуть мобілізувати відразу після того, як жінка стала на облік

Постановка на військовий облік означає, що жінка набуває статусу військовозобов'язаної і знаходиться в запасі Збройних сил, Національної гвардії або інших військових формувань.

У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та у військовому резерві лише у добровільному порядку (за контрактом).

В умовах воєнного стану жінок, які перебувають на обліку, можуть призвати на військову службу або залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Однак у Міноборони на даний момент не розглядають мобілізацію жінок.

Чи заборонятимуть виїзд за кордон військовозобов'язаним жінкам

Виїзд межі країни всіх військовозобов'язаних громадян забороняється під час дії воєнного стану.

Якщо воєнний стан в Україні буде продовжено і після 1 жовтня, жінки, які стануть на військовий облік, не зможуть виїхати за кордон без отримання спеціального дозволу від ТЦК та СП.

Виняток – особи, які не підлягають мобілізації, згідно зі ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Наприклад, багатодітні батьки, матері-одиначки з неповнолітніми дітьми, матері дітей з інвалідністю та ін.

Вагітним та мамам неповнолітніх теж треба йти у військкомат?

Вагітні або жінки з неповнолітніми дітьми не звільняються від проходження заходів з військового обліку, якщо їхня спеціальність відповідає переліку.

Згодом придатність кожної жінки до військової служби визначатиметься залежно від стану здоров'я та інших обставин, визначених нормами законодавства.

Чи можна жінці відмовитися від військового обліку

Постанова на військовий облік є обов'язком жінок, які мають спеціальність, що включена до переліку Міноборони. Це передбачено законом "Про військовий обов'язок та військову службу".

Покарання за порушення наказу про військовий облік

Як мінімум до кінця 2022 року відповідальність за недотримання наказу про військовий облік для громадян та підприємств не передбачено. Цей період було визначено як перехідний. Після його закінчення можуть бути введені штрафи.

Так, за порушення правил військового обліку, згідно зі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф для військовозобов'язаних становить від 510 до 850 гривень. За повторне порушення упродовж року – від 850 до 1700 гривень.

Штраф для керівників підприємств – від 3400 до 5100 грн. За повторне порушення упродовж року – від 5100 до 8500 грн.

Що ще потрібно знати військовозобов'язаним жінкам

Військовозобов'язані жінки мають такі ж обов'язки, як і чоловіки: