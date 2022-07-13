ДСНС: кількість загиблих від удару по будинку у Часовому Яру зросла до 48 осіб

Під завалами будинку у місті Часів Яр Донецької області виявили ще одного загиблого, кількість жертв ракетного удару росіян зросла до 48-ми, повідомляє Українська правда.

Про це повідомило ДСНС України.

"Станом на 19:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку у м. Годин Яр виявлено тіло 1 загиблої людини.

Усього виявлено тіла 48 загиблих, з них 1 дитину, врятовано з-під завалів 9 осіб.

Роботи продовжуються".