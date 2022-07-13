Ціни на автомобільний газ продовжують знижуватися вже кілька тижнів

Середня ціна на скраплений газ 13 липня у мережах АЗС знизилася на 0,76 грн/л – до 34,98 грн/л, повідомляє Enkorr.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 33,99 і 34,98 грн/л відповідно.

У мережі "Авіас" ("Приват") продукт здешевшав також на 3 грн/л, до 35,92 грн/л. На станціях KLO ціна впала на 1,1 грн/л, до 33,87 грн/л.

На 0,3-2 грн/л зменшили вартість продукту також "Укргазвидобування", Shell, UPG, BVS, Prime, Rodnik, Mango і VostokGaz.

Найменшу ціну на автогаз зафіксовано на станції "БРСМ-Нафта" в Черкаській області. Там вона складає 27,99 грн/л (-6 грн/л до 12 липня). При цьому середня ціна в мережі — 33,53 грн/л (-0,93 грн/л).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 12 по 13 липня, грн/л: