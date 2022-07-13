Sky News: британські консерватори обрали кандидатів на посаду прем'єра

До другого туру виборів лідера Консервативної партії Великої Британії, який стане прем'єр-міністром Сполученого Королівства, вийшли 6 кандидатів, повідомляє Ділова столиця.

У першому турі брали участь 8 кандидатів, але двоє з них не змогли набрати необхідні для виходу до другого туру 30 голосів, повiдомляє Sky News.

Переможцем першого туру став колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак (88 голосів). На другому місці молодший міністр з питань торгівельної політики та колишня глава Міністерства оборони Пенні Мордонт (67). Трійку лідерів замкнула міністр закордонних справ Елізабет Трасс (50).

Другий тур голосування відбудеться 14 липня.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон офіційно оголосив про рішення залишити свою посаду, а також скласти повноваження лідера Консервативної партії.

Новий прем'єр-міністр Великобританії вступить на посаду 5 вересня.