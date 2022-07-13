Офіс генпрокурора: внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 14 осіб
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14 осіб, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"13 липня військові країни-агресора здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети потрапили до одного з промислових підприємств. За попередніми даними, 14 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні прокуратури у Telegram.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни ч. 1 ст. 438 КК України.
Окупанти вдарили по Запоріжжі вдень 13 липня. У місті було зафіксовано два прильоти ворожих ракет.
З початку повномасштабного вторгнення РФ запустила українськими містами 2960 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський.