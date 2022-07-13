Гайдай: на Луганщині окупанти посилили ДРГ елітними найманцями

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти посилили роботу своїх ДРГ на території регіону і залучають для цього найманців із ПВК Ліга, повідомляє Новое время.

В етері всеукраїнського телемарафону ввечері в середу, 13 липня, Гайдай зазначив, що росіяни зазнали величезних втрат під час штурму міст Луганської області як у техніці, так і в особовому складі. Після того, як українські артилеристи почали знищувати ворожі склади боєприпасів у тилу росіян, боєкомплекту в противника теж значно поменшало.

"…Поки не бачимо, що концентрується величезна кількість техніки, щоб піти в наступ, наприклад, сьогодні. Вони все одно обстрілюють — боєкомплекту достатньо, але набагато менше, ніж було. Логістику розірвано" , — сказав Гайдай.

За словами голови ОВА, окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні захисників України і відправляють ДРГ, які українські бійці знищують. Для роботи ДРГ росіяни залучають «еліту» — найманців із Ліги, перевдягнених в українську форму. Гайдай заявив, що вони намагаються зайти на українські блокпости і навіть розмовляють українською.

"Раніше ми вважали, що „вагнерівці“ — це якась еліта. Зараз до лав „вагнерівців“ набирають найкращих із найгірших… А от Ліга — вже справді дуже підготовлені військові, з якими потрібно постійно бути насторожі" , — додав він.

Гайдай також нагадав, що російським окупантам не вдалось захопити всю територію Луганської області.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що два населені пункти Луганської області залишаються під українським контролем. Російські окупанти за час обстрілів знищили всі продуктові склади та критичну інфраструктуру регіону, через що тимчасово захоплені ними міста перебувають на межі гуманітарної катастрофи.