Зеленський призначив нового голову Чернівецької ОВА: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка новим головою Чернівецької ОВА замість Сергія Осачука, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять відповідні укази﻿ президента.

Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997 році закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "фізик, викладач", у 2003 році - Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю "економіст з обліку та аудиту".

Запаранюк працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. З липня 2014 року і до цього часу був начальником філії Чернівецького обласного управління АТ "Ощадбанк".

На місцевих виборах у 2020 році Запаранюк балотувався до обласної ради від партії "Єдина Альтернатива", але не пройшов. Є непублічною людиною, в скандалах не був помічений.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.