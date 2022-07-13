Мінфін: у липні Україна має отримати $4,4 млрд фінансової допомоги

Україна в липні може отримати від міжнародних партнерів $4,4 млрд фінансової допомоги, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону.

"В цьому місяці ми очікуємо 4,4 мільярдів доларів. В минулому місяці ми отримали 4,4 мільярдів доларів. У травні ситуація була не така оптимістична, ми отримали всього 1,5 мільярдів доларів" , — сказав глава Мінфіну.

За словами Марченка, Кабмін докладає зусиль для того, щоб фінансова допомога перевищувала $4 млрд. Це дозволить утримувати стабільний курс гривні та здійснювати усі виплати.

Як повідомлялось, 12 липня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні додаткової макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.

Кабінет міністрів України 12 липня схвалив залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро.