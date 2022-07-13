Генсек ООН: угоду про експорт зерна можуть укласти на наступній зустрічі

Переговори у Стамбулі в середу, 13 липня, стали важливим кроком із гарантування безпечного чорноморського експорту української продукції, повідомляє Новое время.

На цьому наголосив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш під час брифінгу за підсумками зустрічі, повідомляє пресслужба ООН.

"У світі, затьмареному глобальними кризами, сьогодні в нас нарешті з'явився промінь надії" , — сказав Гутерреш і назвав переговори, що відбулися, критично важливим кроком на шляху подолання продовольчої кризи.

За словами Гутерреша, сторони досягли «дуже суттєвого погресу» і дійшли згоди з багатьох аспектів, але це була тільки перша зустріч. Він висловив сподівання, що наступні кроки дозволять сторонам «укласти формальну угоду», і подякував уряду Туреччини, представникам України та Росії і команді ООН.

"Ми сподіваємося, що зможемо дуже скоро зібратися знову, я впевнений, наступного тижня і, сподіваюся, зможемо остаточно дійти згоди… Як і раніше, потрібна добра воля і прихильність усіх сторін, і вони це продемонстрували. Я налаштований оптимістично, але це ще не кінець" , — додав він.

У Стамбулі в середу, 13 липня, відбулася чотиристороння зустріч із питання розблокування чорноморського експорту українського зерна, у якій брали участь представники України, Росії, Туреччини та ООН.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що сторони домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі та погодили «основні технічні питання», серед яких «спільний контроль у пунктах відправлення та прибуття».

За словами міністра, «ми бачимо, що сторони готові вирішити цю проблему». Він оголосив, що наступного тижня має відбутися ще одна зустріч української та російської делегацій, на якій знову розглянуть усі деталі та можуть підписати підсумковий документ.

Країна-агресор Росія навмисне блокує українські порти та морські шляхи в Чорному морі для вивезення зерна з України, а також перешкоджає експорту залізницею, завдаючи ракетних ударів по елеваторах, залізничній інфраструктурі і навіть полях із зерном, чим провокує підпали. Кремлівські чиновники вимагали зняти з РФ санкції, запроваджені за війну проти України, в обмін на розблокування українських портів.