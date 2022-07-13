Зеленський відреагував на визнання Північною Кореєю "незалежності" ОРДЛО

Президент Володимир Зеленський прокоментував визнання Північною Кореєю «незалежності» тимчасово окупованих територій України в Донецькій та Луганській областях, повідомляє Новое время.

Під час вечірнього відеозвернення Зеленський розповів, що взяв участь у роботі конференції Азіатське лідерство, яка щорічно проходить у Сеулі, столиці Південної Кореї.

"Яка зла іронія. Сьогодні ж представники окупаційних структур у Донецьку заявили, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР" , — додав президент.

Зеленський підкреслив, що Київ буде дуже жорстко реагувати на всіх рівнях, а така новина, на думку президента, додаткових коментарів не потребує.

"Все очевидно. Яким шляхом йдемо ми та до чого можуть прийти окупанти" , - наголосив він.

13 липня КНДР на офіційному рівні визнала «незалежність» квазіреспублік ОРДЛО. Після цього Київ розірвав дипломатичні відносини з Пхеньянем.