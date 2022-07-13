Подоляк прокоментував визнання КНДР псевдореспублік "ЛДНР"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував «визнання» КНДР псевдореспублік «Л/ДНР» на окупованих територіях України, повідомляє Новое время.

У своєму Telegram-каналі в середу, 13 липня, Подоляк назвав новину про «визнання» терористичних організацій режимом Кім Чен Ина «політичним анекдотом», в якому головну роль грають російські пропагандисти.

"…Поки Володимир Путін готується до візиту до нової країни-партнера — Ірану, Північна Корея… визнала кримінальне угруповання „ДНР“. Фантастична перемога. Фантастичне досягнення, заради якого треба було вщент знищити репутацію "великої Росії"" , — відреагував радник глави ОП.

Подоляк також написав, що за деякий час «КНДР може визнати незалежну Бурятію та Демократичну республіку Тива».

На тлі інформації про те, що КНДР 13 липня визнала «незалежність» тимчасово окупованих територій України в Донецькій і Луганській областях, МЗС України оголосило про розрив дипломатичних відносин із Пхеньяном.

30 червня МЗС оголосило про розрив дипломатичних відносин із Сирією та запровадження санкцій проти сирійських юридичних і фізичних осіб також за визнання «незалежності» тимчасово окупованих територій України в Донецькій та Луганській областях.