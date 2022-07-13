Одеська ОВА: ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів за добу

Українські захисники за середу, 13 липня, знищили п’ять складів боєприпасів окупантів, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, повідомляє Новое время.

Він уточнив, що склади БК були ліквідовані у таких містах:

Луганську;

Чорнобаївці Херсонської області;

Макіївці Донецької області;

у районі Чаплинки Херсонської області;

Горлівці Донецької області.

"Далі буде" , - додав Братчук.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що американські партнери України задоволені тим, наскільки якісно українські артилеристи використовують системи HIMARS та завдають високоточних ударів для поразки«болючих» місць російських військ.

11 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що поставив завдання деокупувати всю територію України.

До цього міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликали мешканців тимчасово захоплених Херсонською та Запорізькою областями евакуюватися. Тих, хто не має такої можливості, закликали готувати укриття, запасатися водою та їжею.