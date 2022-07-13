МВС: у прикордонних з Білоруссю областях посилили боротьбу з диверсантами

Правоохоронні органи посилюють заходи щодо запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп біля кордонів з Білоруссю та поблизу лінії фронту, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Сьогодні ми, звичайно, посилюємо роботу в прикордонних областях з республікою Білорусь. Ми чуємо сигнали щодо можливості заходу ДРГ саме з цієї території, тому там посилено роботу - Нацполіції, ЗСУ, СБУ та інших органів, які відповідають сьогодні за безпеку. Кордони, які межують з районами, де ведуться бойові дії, там також посилено роботу правоохоронців з метою виявлення ДРГ", - сказав міністр.

Він наголосив на кількох найбільш ефективних методах боротьби з диверсантами.

"Перше – це відеоспостереження за проектом "Безпечна країна". Друге – ефективні блокпости, які здійснюють ретельну перевірку... І залишається комендантська година – це також ефективний засіб боротьби та профілактики ДРГ. Всі ці заходи на час військового стану також будуть залишені", – наголосив глава МВС.

За його словами, уряд зараз обговорює запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, і це рішення повністю підтримує.

Як повідомлялося, у червні на Київщині прикордонники викрили 21 особу, причетну до ДРГ.