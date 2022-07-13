США і Україна обговорили встановлення межі ціни на російську нафту

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо і глава українського Мінфіну Сергій Марченко обговорили встановлення граничної ціни на російську нафту, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Сторони обговорили прогрес, досягнутий у питанні встановлення обмеження цін на нафту з РФ.

Адейемо підтвердив прихильність США Україні й обговорив міжнародну економічну допомогу, що виділяється країнами-донорами, зокрема недавнє надання США Україні додатково 1,7 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

"Мінфін США продовжує використовувати свої санкційні повноваження, щоб послабити здатність РФ вести війну проти України" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що максимальна ціна на російську нафту після введення примусових обмежень з боку країн "Великої сімки" складе не більше половини поточної закупівельної ціни.

За інформацією Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.