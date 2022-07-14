14 липня: яке свято відзначаємо, його головні прикмети й іменинники

14 липня православна церква згадує безсрібників Косму і Даміана, які були родом з Малої Азії, повідомляє РБК-Україна.

Святі Косма і Даміан з'явилися на світ наприкінці 3 століття. Брати Косма і Даміан виросли у віруючій родині. Мама з дитинства їм прищеплювала віру в Господа Бога. Подорослішавши, вони вирішили стати лікарями. За надані послуги вони ніколи не брали грошей. Натомість просили людей починати вірити у Всевишнього і дякувати за життя. Згодом про святих пішли чутки. Вони дійшли до імператора. Той наказав святих Косму і Даміана привести на суд.

Лікарів судили, як чародіїв. Однак на суді в імператора защемило шию. Святі надали йому допомогу і тим самим довели свою невинність. Суд виправдав лікарів і визнав їх непричетність до чародійства. Загинули святі від руки колеги. Один лікар сильно заздрив їх успіху, тому викликав на скелю і вбив. Тіла святих були скинуті в річку.

У народі цей день називався - літні Кузьминки і вважався жіночим святом. За традицією, жінки влаштовували дівич-вечір, на який чоловікам заборонялося приходити. Жінки під час посиденьок варили варення, готували кашу і влаштовували гуляння.

Також цього дня заведено ходити до церкви, щоб помолитися святим Даміану і Космі. За життя вони володіли даром цілительства.

Вважалося, що цього дня Косма і Дем'ян спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі граблі і коси.

Головні прикмети цього дня

Якщо серп місяця червонуватий - чекай вітрів, кінці серпа затупилися – до злив.

Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися – до сильної грози.

Свічка тьмяно горить - буде дощ.

На деревах з'явилося жовте листя - до ранньої осені.

Сорока кричить - буде тривала спека.

Миші в льоні в'ють гнізда - взимку буде багато снігу.

Що не можна робити в цей день

Наші предки вірили, що в це церковне свято не можна ходити похмурим і злим.

Що стосується роботи, то її не можна було виконувати жінкам. В іншому випадку, їх чекало важке життя.

Як і в будь-який інший день, 14 липня не можна лаятися, з'ясовувати стосунки і ризикувати.

Хто сьогодні святкує іменини

Іменини святкують Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.