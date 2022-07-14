Як освіжити майже зів'ялу зелень

Якщо зелень трохи зів'яла, а листя втратило свою свіжість, але не зіпсувалося, ситуацію можна спробувати врятувати, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Як відомо, термін зберігання зрізаних трав дуже малий. Після відведеного їм часу їх стеблинки опускаються, а листочки починають підсихати.

На щастя, є спосіб, який допоможе повернути рослинам "квітучий" вигляд. Для цього їх необхідно помістити у воду, в яку додано 1 столову ложку оцту.

Важливо, щоб вода була холодною, можна навіть додати кілька кубиків льоду.

Далі потрібно залишити так трави на одну годину і можна використовувати свіжу зелень у салатах і будь-яких інших стравах.

Також, якщо зелені багато і ви за один раз усю не використаєте, то можна зберегти її якнайдовше. Для цього помістіть зелень у банку з водою, зав'яжіть зверху поліетиленовим пакетом і поставте в холодильник.

Окрім того, щоб швидше реанімувати зелень і повернути втрачений аромат, сполосніть її не в холодній, а в теплій воді.

До того ж є простий спосіб зберегти свіжість зелені на більш тривалий час: