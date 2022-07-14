Гайдай: війська РФ намагаються прорватися до Сіверська

Російські війська завдають авіаційних ударів та намагаються прорватися до Сіверська, на окупованих територіях пенсіонерам "дозволили" долучатися до розбирання завалів. Про ситуацію в Луганській області розповів﻿ начальник ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

Так, по населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.

"Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають" , - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що окупанти прагнуть якомога швидше провести перепис населення, зокрема для формування реєстру пенсіонерів.