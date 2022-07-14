ОВА: окупанти обстріляли Миколаїв
Зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, поранено одну людину. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич.
За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.
Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю, повідомив Кім.
"Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", - повідомив мер.
Попередньо без жертв, одну людину поранено.
Детальна інформація уточнюється.