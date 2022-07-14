ОВА: окупанти обстріляли Миколаїв

Зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, поранено одну людину. Про це повідомив начальник﻿ Миколаївської ОВА Віталій Кім﻿ та мер﻿ міста Олександр Сєнкевич﻿.

За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю, повідомив Кім.

"Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо" , - повідомив мер.

Наслідки обстрілу Миколаєва (фото: t.me/senkevichonline)

Попередньо без жертв, одну людину поранено.

Детальна інформація уточнюється.