Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1667 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3852 (+20) од,
- артилерійських систем – 840 (+1) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засобів ППО - 109 (+0) од,
- літаків – 219 (+2) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+3),
- крилатих ракет - 155 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2720 (+16) од,
- спеціальної техніки - 67 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Дані уточнюються