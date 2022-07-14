Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.07 орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1667 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3852 (+20) од,
  • артилерійських систем – 840 (+1) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засобів ППО - 109 (+0) од,
  • літаків – 219 (+2) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+3),
  • крилатих ракет - 155 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2720 (+16) од,
  • спеціальної техніки - 67 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються

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