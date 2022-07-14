У Хорватії сталася масштабна лісова пожежа

На півдні Хорватії в районі міста Шибеник на узбережжі Адріатичного моря майже добу намагаються загасити масштабну лісову пожежу, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що спалах розпочався близько 11 години ранку 13 липня в зеленій зоні, звідки вогонь, завдяки сильному вітру, швидко поширився у напрямку містечок Водіце, Затон і Расліна.

Полум'я знищило близько 20 будинків. Серед населення постраждалих немає, травмовано пожежника.

До боротьби з вогнем також залучили армію.

Фото: сторінка футбольного клубу Водіце

До ночі головні зусилля пожежників зосередилися на тому, щоб стримати вогонь на підступах до міської забудови Водіце, а його просування у напрямку до Расліни вдалося зупинити.

Через пошкодження вогнем лінії електропередач мешканці сусіднього містечка Затон залишилися без світла.