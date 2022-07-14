У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів – WSJ

Wall Street Journal з посиланням на особу, знайому з ходом переговорів, повідомляє, що під час зустрічі між Україною, ООН, РФ та Туреччиною у Стамбулі сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна, всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини, повідомляє Економічна правда.

Попередньо сторони узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково буде проведене розмінування.

Достеменно відомо, що один з цих портів – морський порт Одеси. Також, за даними українського Forbes, деблокада стосуватиметься сусідніх портів: Чорноморського та "Південного".

Наступним пунктом домовленості є те, що Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. Раніше держава-агресор Росія хотіла перевіряти їх одноосібно, адже заявляла, що ці судна можуть використовуватися для транспортування західної зброї в Україну.

Крім того, ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.

Залишається узгодити технічні деталі, зокрема те, як будуть розміновані українські порти. Україна спочатку повідомила ООН, що безпечний прохід може бути прокладений через заміноване море, але плаваючі міни також повинні бути знешкоджені.

Проте, наголошує співрозмовник WSJ, говорити про неминучість підписання домовленостей зарано. Крім того, делегація РФ поки не отримала "зелене світло" під президента держави-агресора Владіміра Путіна.

Наступного тижня сторони зустрінуться знову, аби, за словами очільника Міноборони Туреччини, переглянути всі деталі та підписати остаточний документ.