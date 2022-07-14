Прем'єр Естонії пішла у відставку

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас оголосила про відхід у відставку. Також вона розпустила чинний уряд меншості, щоб почати формування нової коаліції, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Дотримуючись Конституційного протоколу, Каллас повідомила Рійгікогу про своє бажання припинити роботу нинішнього уряду і передала президенту Алару Карісу заяву про відставку.

Прем'єр-міністр і інші міністри Партії реформ пішли у відставку.

Каллас запропонував Рійгікогу, який перебуває на літніх канікулах, провести в п'ятницю, 15 липня, позачергове засідання для голосування по новій коаліції.

Партія реформ править як уряд меншості відтоді, як Каллас вигнала молодшого партнера по коаліції, партію Центру, більше місяця тому.

Минулого тижня було оголошено, що три партії в новій коаліції отримають по п'ять міністерств відповідно до нової коаліційної угоди. У 101-місцевому Рійгікогу у неї буде 56 місць.

Нагадаємо, раніше Каллас висловлювала невдоволення планом НАТО щодо захисту країн Балтії, оскільки, на її думку, у разі війни з Росією Естонську державу "зітруть з карти".