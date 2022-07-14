У Білому домі розповіли, як надаватимуть допомогу Україні по ленд-лізу

У Білому домі розповіли, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України, повідомляє Голос Америки.

"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти" , — відповів посадовець.

За його словами, програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США надають допомогу Україні, наприклад, USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.

Останні постачання американського озброєння в Україну проходять за цими програмами. Адміністрація президента США використовує для них кошти, які надав Конгрес. Йдеться про пакет на суму 40 мільярдів доларів, більше половини з якого закладено на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року у США, який припадає на кінець вересня.

Координатор Ради з нацбезпеки США та стратегічних комунікацій Джон Кірбі додав, що адміністрація все ще розглядає повноваження, що надаються програмою ленд-лізу.

"Ми вдячні Конгресу за цей законодавчий акт. Його було ухвалено на двопартійній основі, і це чітко вказує на те, наскільки члени Конгресу цінують підтримку, надану Україні, і хочуть впевнитись, що ми можемо і надалі це робити" , — сказав Кірбі.

За його словами, минулої п’ятниці президент США Джо Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень.

"У нас уже багато повноважень, і ми їх використовуємо" , — додав урядовець.

Закон про ленд-ліз, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично дозволяє віддавати в борг або лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.

Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за прискореною процедурою, тобто, не чекаючи спеціального виділення коштів для цього Конгресом США.