ОВА: окупанти завдали ракетного удару по Вінниці, є жертви

У Вінниці пролунали вибухи. Містян просять не виходити з укриттів та зберігати спокій.﻿ Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов﻿.

Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.﻿

Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитина.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

Містян просять не поширювати фото та відео з місця події.

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