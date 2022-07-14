ОВА: РФ завдала ракетного удару по Вінниці, є жертви (Оновлено)

Російські війська завдали ракетного удару по центру Вінниці, є жертви. На місці працюють рятувальники.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов﻿ повідомив, що 4 ракети над областю збили сили ППО.

Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Як повідомляє ДСНС, о 10:45 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний".

Станом на 12:50 ﻿відомо про 12 загиблих (одне немовля), 25 поранених.



Також згоріло 25 автомобілів.

На подію уже відреагував президент Володимир Зеленський﻿.

"Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?" - написав він. ﻿

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