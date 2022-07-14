Перший транзитний потяг із вантажами для Індії прибув до Ірану з РФ

До Ірану прибув перший російський транзитний потяг. Через Ісламську Республіку він везе вантажі до Індії. Про це повідомляє інформагентство IRNA.

Пілотний контейнерний поїзд було відправлено зі станції Чехов Московської області до порту Нава-Шева в Індії. Він доставить на станцію призначення будівельні матеріали. Залізничний маршрут проходить через територію Росії, Казахстану, Туркменістану, Ірану та Індії, а його довжина становить 7,2 тисячі кілометрів.

Поки поїзд дістався іранської залізничної станції Серахс (провінція Хорасан-Резаві) на кордоні з Туркменією. Коли він прибуде до порту Шахід-Раджаї в провінції Хормозган на півдні Ірану, товар перевантажать на судна і доставлять до Індії морем.

Вже зараз залізницями маршруту "Північ - Південь" перевозиться на 26% більше вантажів, ніж минулого року.

Цей маршрут - частина транспортного коридору "Північ - Південь", проект якого був сформований у 1999 році і за задумом повинен забезпечити зв'язок Індії з країнами Балтії через територію Ірану і далі Каспійським морем. Нині у зв'язку з антиросійськими санкціями цей коридор набув нового значення.

Експерти вважають, що шлях дозволить скоротити час доставки вантажів між країнами вдвічі, тобто до 15-24 днів. У перспективі транспортний коридор розширюватиметься, проходячи територією більшої кількості країн. Наприклад, зараз питання партнерства в рамках маршруту "Північ - Південь" обговорюється з владою Казахстану, зацікавлені взяти активну участь у проекті Туреччина, Білорусь, Азербайджан, Вірменія та Сирія.

Єдині обмеження при транспортуванні вантажів маршрутом "Північ - Південь" пов'язані з незавершеним будівництвом деяких ділянок колії, що значно скорочує вантажопотік між країнами. Наприклад, фундамент мосту завдовжки 89 метрів на кордоні Азербайджану та Ірану було закладено у січні 2022 року, а завершення будівництва планується лише на початку 2023 року. При цьому на сьогоднішній день залізничний перевізник вантажів у рамках проекту "Північ - Південь" готовий до повного завантаження - до кількох сотень тисяч TEU (1 TEU - обсяг стандартного контейнера завдовжки 6,1 м).

Експерти розглядають Іран як потенційний хаб для перевезення товарів. Транспортний коридор "Північ - Південь" дає Росії можливість використовувати Іран як транзитну державу у сполученні з країнами басейну Індійського океану. У транзиті між РФ та Іраном можуть використовуватися як водний транспорт у рамках судноплавства Каспійським морем, так і варіанти сполучення автомобільним і залізничним транспортом через територію держав каспійського басейну (Азербайджан західним маршрутом; Казахстан і Туркменістан східним маршрутом).