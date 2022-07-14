ДСНС: аварійно-рятувальні роботи в Часовому Яру завершено

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи у м. Часів Яр у Донецькій області завершено.

Про це повідомляє﻿ прес-служба ДСНС.

Знайдено та деблоковано з-під завалів 48 загиблих, серед них - дев'ятирічний хлопчик. Дев'ятеро людей - врятовано.

До робіт залучалося 57 осіб та 8 од. техніки.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері російські війська обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.