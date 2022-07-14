ОВА: звільнено 44 населених пункти на Херсонщині
Станом на 14 липня українські військові звільнили 44 населених пункти у Херсонській області, однак більша частина області залишається під тимчасовою окупацією.
Про це заявив в.о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.
"На сьогодні більша частина Херсонщини залишається під тимчасовою окупацією. Наразі звільнено 44 населених пункти. Вони дуже страждають, тому що російські окупанти постійно їх обстрілюють. Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, дитячі садки, школи, житлові будинки", - зазначив він.