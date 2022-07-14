Walla: Байден схиляє Ізраїль до постачання зброї Україні

Ізраїльське видання Walla повідомляє, що президент США Джо Байден під час свого візиту до Ізраїлю попросив прем'єр-міністра Яіра Лапіда розширити військову допомогу Україні та надати озброєння, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За даними журналістів, США та Ізраїль не можуть дійти згоди в питанні постачання оборонної зброї Україні. Раніше Вашингтон неодноразово звертався до Єрусалиму, але отримував відмову.

Зокрема, мова йде про постачання Німеччиною протитанкових ракет, які виробляються за ізраїльською технологією та ліцензією.

У ЗМІ нагадали, що за день до візиту американського президента Ізраїль передав Україні партію касок і бронежилетів. Однак дана амуніція не володіє достатнім ступенем захисту і не призначена для бойових дій.

Нагадаємо, що Байден вперше з початку президентства відправився в турне країнами Близького Сходу. ЗМІ заявляють, що одним із завдань лідера США стане пошук радянської зброї для України.