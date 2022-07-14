Генштаб: жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою

У Генеральному штабі ЗСУ запевнили, що придатних до військової служби жінок ставитимуть на військовий облік лише за їх згодою. Про це повідомила﻿ прес-служба Генштабу.

Генштаб опрацював пропозиції щодо внесення змін до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік.

Наказом передбачається, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас проведення загальної мобілізації під час війни з РФ засвідчило, що на військову службу призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість жінок призначено на посади медперсоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів.

Наразі у ЗСУ залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Досвід розгортання в/ч та інших військових формувань у повні штати воєнного часу "доводить, що зараз немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку".

Зважаючи на це, Генштаб опрацював пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою.

Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.