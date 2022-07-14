Малюська: Ахметов більше не олігарх, зокрема – завдяки Новинському

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, мільярдер Рінат Ахметов вийшов з-під двох критеріїв визнання олігархом після виходу з медіа-бізнесу та складання депутатського мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським, повідомляє Економічна правда.

"Пан Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. Тому відмова від мандату прибрала прямий зв’язок пана Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі у політичному житті для пана Ахметова" , – сказав міністр.

Водночас Малюська припустив, що Ахметов, можливо, відмовився від своїх медіа не остаточно.

"Це моя суб’єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це "нога в дверях" з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес" , – вважає Малюська.

Він вказав на те, що мільярдер не зміг продати свій медіа-бізнес в умовах війни і натомість лише передав державі ліцензії своїх ЗМІ.