Подоляк: атаки РФ на мирні міста України – це не помилка, а військова стратегія

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атаки Росії на мирні міста України — це не помилка, а затверджена військова стратегія, повідомляє Новое время.

"Вінниця, Кременчук, Часів Яр, Харків. Важливо розуміти: атаки Росії на мирні міста України — це не помилка, а затверджена військова стратегія. Росія не здатна перемогти ЗСУ в бою, тому вдається до варварства: терактів, знищення інфраструктури та розправ над цивільними" , — написав він у Twitter.

За словами Подоляка, у Кремлі живуть за посібниками ведення війн часів Середніх віків.

"Вони вірять, що жорстокими злочинами можуть зломити волю України й примусити до „миру за будь-яку ціну“. Але це не працює: кожен теракт лише згуртовує суспільство й наближає Росію до поразки. Час розплати настане" , — написав він.

Удень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста.

Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару загинули щонайменше 20 осіб.

За попередніми даними глави Нацполіції України Ігоря Клименка, російські ракети потрапили в будівлі з офісними приміщеннями, судячи з наявних фото та відео — в одному з центральних і людних у такий час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.