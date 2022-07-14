Польща змінила умови ввезення тварин на територію країни

Польща посилила правила перетину кордону з домашніми тваринами. Вимоги почнуть діяти вже з 16 липня.

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals﻿.

З 16 липня ввезення домашніх тварин на територію Польщі буде можливим за умови виконання таких вимог:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочипа;

тварина має чинну вакцинацію від сказу, яка проведена не раніше дати мікрочипування;

тварина має дійсний паспорт Європейського зразка;

Польські ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я тварини та результати тестування рівня антитіл проти сказу.