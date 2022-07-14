Польща змінила умови ввезення тварин на територію країни
Польща посилила правила перетину кордону з домашніми тваринами. Вимоги почнуть діяти вже з 16 липня.
Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.
З 16 липня ввезення домашніх тварин на територію Польщі буде можливим за умови виконання таких вимог:
- тварина ідентифікована за допомогою мікрочипа;
- тварина має чинну вакцинацію від сказу, яка проведена не раніше дати мікрочипування;
- тварина має дійсний паспорт Європейського зразка;
Польські ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я тварини та результати тестування рівня антитіл проти сказу.