Польща змінила умови ввезення тварин на територію країни

Польща змінила умови ввезення тварин на територію країни

Польща посилила правила перетину кордону з домашніми тваринами. Вимоги почнуть діяти вже з 16 липня.

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals﻿.

З 16 липня ввезення домашніх тварин на територію Польщі буде можливим за умови виконання таких вимог:

  • тварина ідентифікована за допомогою мікрочипа;
  • тварина має чинну вакцинацію від сказу, яка проведена не раніше дати мікрочипування; 
  • тварина має дійсний паспорт Європейського зразка;

Польські ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я тварини та результати тестування рівня антитіл проти сказу.

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