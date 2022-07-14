Синегубов: вночі окупанти завдали удару по депо метрополітену в Харкові

14 липня вночі російські загарбники завдали удару по депо метрополітену в Харкові, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синегубов у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу ніхто із мешканців міста не постраждав.

Голова ОДА опублікував фотографії руйнувань внаслідок удару.

Він також повідомив, що всього по області окупанти вже зруйнували та пошкодили понад 4800 об'єктів інфраструктури. 4232 житлові будинки зруйновані або мають пошкодження. Серед них понад 2700 – багатоповерхівки.

Постраждали також понад 500 навчальних закладів, 100 медичних закладів, 97 закладів культури, 12 промислових підприємств.