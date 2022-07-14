У Генштабі розповіли про підготовку до деокупації територій

Українські бійці продовжують активну підготовку до деокупації територій, які захопили російські війська. Поки ЗСУ сконцентровані на враженні вогневого потенціалу противника, щоб досягти з ним паритету, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

"Підготовка активно в нас йде не тільки до звільнення півдня, а й звільнення всієї нашої території. Ми активно, хочу ще раз підкреслити, використовуємо зараз зброю, яку надали нам партнери" , - каже Громов.

Він зазначив, щоденно ЗСУ зменшує потенціал ворога.

"Насамперед стабілізуємо ситуацію, добиваємося паритету в засобах вогневого ураження. Ми зменшуємо вогневий потенціал противника, вибиваємо його логістичне забезпечення та боєприпаси" , - підкреслив Громов.

За його словами, противник розуміє наші наміри і намагається бути хитрішим, але безуспішно.

"Бо як ЗСУ відкриті до суспільства, так і склади противника до наших HIMARS-ів. Ми готові знищувати їх (окупантів - ред.) і так буде кожен день і кожну ніч" , - додав Громов.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що президент доручив провести деокупацію півдня України.

Також повідомлялося, що ЗСУ продовжують масово нищити склади противника на окупованих територіях. Зокрема, ввечері українські військові поцілили не тільки у склад боєприпасів росіян в Новій Каховці, а й в командні та опорні пункти.