Залужний пояснив, чому РФ не наважується на наступ з боку Чорного моря
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому залишки Чорноморського флоту РФ не ризикують підходити до українського берега, повідомляє Новое время.
За його словами, причиною цього став страх російського командування перед протикорабельними ракетами, здатними знищувати судна загарбників, які наблизилися надто близько.
Раніше завдяки такому озброєнню було потоплено флагман ЧФ РФ ракетний крейсер Москва.
"ЗСУ стежать за діями ворога у Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизити до українських берегів і перебувають на значній відстані. Однак при спробі наступу ворога ми застосовуватимемо наші протикорабельні ракети", — заявив Залужний під час зустрічі з послом США в Україні Бріджіт Брінк та міністром оборони Олексієм Резніковим.