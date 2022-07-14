Залужний пояснив, чому РФ не наважується на наступ з боку Чорного моря

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому залишки Чорноморського флоту РФ не ризикують підходити до українського берега, повідомляє Новое время.

За його словами, причиною цього став страх російського командування перед протикорабельними ракетами, здатними знищувати судна загарбників, які наблизилися надто близько.

Раніше завдяки такому озброєнню було потоплено флагман ЧФ РФ ракетний крейсер Москва.