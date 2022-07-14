ЄС допоможе Україні з пошуком винних у ракетному ударі по Вінниці

Європейський союз допоможе Україні з пошуком винних у ракетному ударі по Вінниці та притягненням їх до відповідальності, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

Він наголосив, що сьогоднішній удар РФ по Вінниці — ще один акт дедалі частіших нападів окупантів на цивільне населення.

"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці — ще один акт дедалі частіших нападів Росії на цивільне населення України. Всі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винних притягнуто до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання" , - зазначив він.

У четвер, 14 липня, Росія завдала серії ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста.

Станом на 16:41 відомо, що внаслідок російського удару по Вінниці:

загинула 21 особа (у тому числі троє дітей),

52 особи (у тому числі чотири дитини) госпіталізовані,

з них 34 особи у тяжкому стані,

пошкоджено 55 будівель,

40 автомобілів.

У Повітряних силах уточнили, що ракетний удар було завдано крилатими ракетами Калібр з підводного човна в акваторії Чорного моря.