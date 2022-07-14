СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу російськими військами Вінниці, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні СБУ в Telegram.

Провадження розпочато за статтею 438 Кримінального кодексу України — Порушення законів та звичаїв війни. На місці злочину працюють слідчі СБУ.

"Росія — країна-терорист! Обстріл Вінниці - черговий прояв звірячої політики рф, яка свідомо знищує мирних українців. Розруха і смерть — ось що насправді приховує «руській мір» за словами про «спецоперацію» і «денацифікацію" , — заявили у СБУ.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила вже близько 5 тисич проваджень за фактами обстрілів мирного населення з боку РФ.

Вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серії ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. В результаті загинуло мінімум 20 осіб.

Російські ракети влучили по будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де зайнялися близько 50 автомобілів.