Генштаб: окупанти знову завдали авіаційного удару по острову Зміїний

Окупанти у четвер, 14 липня, знову завдали авіаційних ударів по острову Зміїний, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник глави Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Ворог якийсь завзятий. Він не залишає своїх спроб щось встановити, якийсь контроль над нашою територією. О 14 годині оперативний черговий мені доніс інформацію, що противник сьогодні завдав авіаційного удару по острову Зміїний" , — сказав Громов під час брифінгу.

Він наголосив, що ЗСУ продовжують контролювати острів Зміїний, а в майбутньому контролюватимуть всю акваторію Чорного моря.

"Вони борються із залишками своєї військової техніки" , - пояснив Громов російські авіаудари.

30 червня в ОК Південь заявили, що після потужних ударів ЗСУ російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону на двох швидкісних катерах і, ймовірно, залишили острів. Пізніше інформацію про втечу своїх військ підтвердили в міноборони країни-агресора, збрехавши про те, що це був «жест доброї волі».

7 липня українські бійці зачистили острів Зміїний та знищили близько 30 одиниць ворожої техніки. Як символ перемоги захисники встановили та закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше.