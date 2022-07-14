Кличко: у Києві створять військовий цвинтар поряд із Бабиним Яром

Київська міська рада схвалила рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України поряд з Бабиним Яром, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України".

За словами міського голови, дозвіл на розробку проєкту землеустрою надано вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці - йдеться про місце поряд з урочищем Бабин Яр.

9 червня Віталій Кличко заявив, що Київрада проситиме уряд створити в столиці військове кладовище для почесних поховань захисників України.

За словами мера столиці, Київ готовий взяти на себе всі витрати, що пов’язані з облаштуванням військового кладовища. Але потрібна підтримка проєкту на національному рівні.