Облрада: окупаційна влада в Херсоні виїхала з будівлі ОДА

У тимчасово окупованому Херсоні окупаційна влада виїхала з будівлі ОДА і роз'їхалася містом, повідомляє Новое время.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Окупанти та колаборанти вже виїхали з ОДА, де вони перебували та імітували псевдовладу. Вони вже третій день там не перебувають. Вони роз'їхалися у різних місцях" , - сказав він в ефірі Прямого.

Він уточнив, що російські співробітники ФСБ розселилися у звичайній лікарні, щоб прикриватися хворими людьми.

Також, за даними Хланя, гауляйтер Херсона Володимир Сальдо також перебуває у лікарні у дуже поганому стані. Депутат повідомив, що окупанти розглядають можливість його евакуації з міста, але також можуть залишити його «спокійно померти» у Херсоні.

"Російські військові метушаться, їм неспокійно і тривожно в області, бо ніхто не знає чи доживуть до завтра. В той час, коли ЗСУ працюють абсолютно точно по військових складах, Росія атакує цивільних людей" , - додав він у Facebook.

11 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що поставив завдання деокупувати всю територію України.

У Херсонській ОВА зазначали, що українські військові звільнили від окупантів уже 44 населені пункти в області.