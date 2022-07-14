Мер Тернополя попередив про загрозу російського ракетного удару по місту

Мер Тернополя Сергій Надал попередив жителів про загрозу російського ракетного удару по місту, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні міського голови в Telegram.

"Є інформація про можливий ракетний обстріл Тернополя. При повітряній тривозі — негайно в укриття" , — зазначив він.

Він також послався на інформацію на російському сайті, де "анонсували" можливий удар по Тернополю.

Нагадаємо, 14 липня три російські ракети потрапили до будівлі ТЦ та офісних приміщень у центрі Вінниці. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь поширився на автостоянку. Зайнялося близько 50 автомобілів. Наразі відомо про 20 загиблих, ще 90 людей було поранено.

Рятувальники продовжують шукати під завалами понад 40 людей, з якими було втрачено зв'язок.