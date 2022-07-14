Андрющенко: в окупованому Маріуполі сталася пожежа на заводі "Сателіт"

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті сталася пожежа на заводі "Сателіт".﻿, повідомляє Українська правда.

"Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод "Сателіт". Пожежа виникла не просто так. Як каже наш опір - краще нехай палає, ніж росіяни вкрадуть".

Тож гарна новина. Опір Маріуполя зростає.

Радник міського голови додав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництво окупантів можна в бот @MMR_SendMe_bot.