США закликають своїх громадян негайно покинути Україну

Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває там, просять негайно її покинути, повідомляє РБК-Україна.

Про це пговорить реліз посольства США в Україні.

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через триваючі військові атаки Росії, активні бойові дії в країні і невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно" , - йдеться в повідомленні.

Також у посольстві просять американців уникати масових зібрань та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включаючи західні регіони.

Крім того, в американському дипломатичному відомстві опублікували інструкцію на випадок ракетного обстрілу. Там говориться наступне:

якщо ви чуєте гучний вибух або вмикаються сирени, негайно шукайте укриття. Якщо в будинку або будівлі, перейдіть на самий нижній рівень конструкції з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і прорізів;

якщо ви знаходитесь на вулиці, негайно шукайте Укриття в міцній конструкції; якщо це неможливо, ляжте і закрийте голову руками;

майте на увазі, що навіть якщо летить ракета або дрон будуть перехоплені, падаючі уламки становлять значний ризик;

після обстрілу тримайтеся подалі від будь-яких уламків і стежте за офіційними вказівками в основних новинних агентствах.

"Ситуація з безпекою на всій території України вкрай нестабільна, і умови можуть погіршитися без попередження. Громадяни США повинні зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї обізнаності про безпеку" , - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, раніше в Держдумі закликали завдати удару по урядових установах у Києві, зокрема, по посольствк США. Там вважають, що постачання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS нібито може наближати Третю світову війну.

Пізніше в ГУР України повідомили, що погрози РФ про нанесення ракетного удару по посольству США в Києві актуалізують питання про закриття неба над Києвом і всією країною.